Tarantino: "No tenía que pedir permiso a Polanski para hablar de Sharon Tate"

Los Ángeles, California.- Luego del gran éxito que tuvo la novena película del famoso director, Quentin Tarantino, dio una entrevista donde contó sobre las ideas que lo inspiraron para realizar Once upon a time in Hollywood y del impacto que tuvo para él revivir una época tan trágica como lo fue el año de 1969 en Los Ángeles.

Uno de los cuestionamientos que se le hicieron al director, fue sobre que tan personal era la cinta para él, a lo que respondió que todas sus películas eran tristemente personales, incluso hizo una mención de la última película de Alfonso Cuarón, Roma, esto con el fin de hacer entender que su novena producción era un producto de su memoria.

De igual manera, se le preguntó sobre la dificultad de regresar a una época de la cual evidentemente ya no queda nada, a lo que él contestó que realmente es algo casi imposible de hacer.

Es alucinante regresar a un periodo del tiempo que ya no existe y hacerlo sin apoyarte tanto en efectos especiales, el ir a verdaderos vecindarios y físicamente cambiarlo a través de dirección de arte, construcción y camuflaje".

En dos años ya no podríamos hacer esto. Todo será demasiado diferente. ¡Era como si un lobo nos estuviera persiguiendo!", respondió Tarantitno.

Por otro lado, se le cuestionó sobre sus ideas para poder unir a los personajes de la película con la predominancia de Charles Manson, y él amablemente respondió que desde muy temprana edad tenía curiosidad sobre el asesino en serie. También comentó que fue durante la grabación de otra de sus películas que se le ocurrió la idea de Once upon a time in Hollywood, mientras trabajaba con un actor ya mayor que hacía cosas de acción.

Por último, se le preguntó sobre su comunicación con Roman Polanski y su aparición en la cinta.

No hablé con él, no por faltarle al respeto, pero igual lo iba a hacer, así que no iba a hablar a pedir permiso. Y también siento que por más personal y trágico, como fue todo, ya es también parte legítima de nuestra historia americana, así que sentí que tenía el derecho", dijo el director.