Tarantino se une a críticas de Marvel: "Hay que luchar contra 'Avengers'"

Estados Unidos.- El reconocido director de cine, Quentin Tarantino, en una entrevista reveló que considera las películas de Marvel como "cine comercial" y no uno de verdad, mostrando de está manera su apoyo a Martin Scorsese y al resto de personas que han críticado los filmes de los queridos superhéroes.

Tarantino nombró a las franquicias de Marvel Comics, Star Wars, Godzilla y James Bond como "cine comercial", el cual el año pasado vivó su mejor año y dio a entender que no fue suficiente encontra del "cine de verdad" pues al final los que recibieron grandes nominaciones al final fueron películas como Una Vez en Hollywood, El Irlándes y Parásito, aunque Joker superó a todas ellas.

Hasta donde puedo ver, el producto comercial que es propiedad de los conglomerados, los proyectos que todos conocen y tienen en su ADN, ya sea Marvel Comics, Star Wars, Godzilla y James Bond, esas películas nunca tuvieron mejor año que el año pasado. Habría sido el año en que su dominación mundial se completaría. Pero no fue así, expresó Quentin.

El cineasta expresó sentirse muy conteto y orgullo de sus nominaciones y la de su colega, Scorsese, pues el cine "no ha caído en ese estado de prueba de IP de gran éxito", refiriendose a la popularidad.

Este es un año realmente maravilloso. Hay que combatir algo como Avengers: Endgame, que durante el mes anterior a su lanzamiento y el mes posterior, no se pudo hablar de otra cosa. Intentaron hacer eso con esta última Star Wars y no creo que haya funcionado, pero no se podía entrar en United Airlines sin toparse con toda la publicidad, e incluso el comercial de seguridad tenía una escena de Star Wars", concluyó el cineasta.