¿Taylor Swift cancelará su show en los AMA y todos sus conciertos del 2020?

Estados Unidos.- La cantante, Taylor Swift, anunció a través de redes sociales que tal vez sean canceladas sus próximas presentaciones, entre ellas la que realizará en los AMA, donde recibirá un reconocimiento especial, y varios proyectos que tenía para el 2020.

Ahora mi actuación en los AMAs, el documental y cualquier otro evento grabado que planee interpretar hasta noviembre de 2020 son un signo de interrogación”, dijo Swift en Twitter e Instagram.

Esto debido al pleito que mantiene con a Scooter Braun y Scott Borchetta sobre los derechos de los éxitos que tuvo con la disquera Big Machine Label Group, pues ellos obtuvieron los derechos de ellas y dicen que no puede presentarlas en los AMA ya que sería regrabarlas.

Por lo tanto Swift ha estado pensando en no asistir a la entrega de premios ni realizar el documental sobre ella y sus éxitos, además de algunas presentaciones en las que interpretaría esos temas.

Simplemente quiero interpretar MI PROPIA música. Eso es todo. He tratado de hacer que esto funcione en privado a través de mi equipo, pero no he podido resolver nada", dijo Swift cuando reveló de dichos problemas.

Hasta el momento no es una confirmación oficial pero sin duda no pinta nada bien para la interprte de Me el 2020, el cual parecía sería un año de totales éxitos para la artista.