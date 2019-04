Taylor Swift le arrebata récord a Ariana Grande con nuevo video musical 'Me!'

Estados Unidos.- Tras un exitoso retorno a la música y a los escenarios con el álbum Reputation (2017), los proyectos musicales de Taylor Swift continúan en ascenso y con un éxito arrasador, prueba de ello es el récord que logró imponer con el video de su nuevo sencillo Me!, tema en el que colabora el vocalista de Panic! at the Disco Brendon Urie.

De acuerdo con Billboard, el clip del nuevo tema logró 65.2 millones de reproducciones en el primer día de su estreno, lo cual convirtió a Taylor Swift en la solista femenina con el más grande debut en 24 horas en la historia de YouTube.

Quien antes ostentaba ese título era Ariana Grande, ya que el audiovisual de su tema Thank U, Next alcanzó más de 55 millones de visualizaciones en 24 horas.

Al ser los integrantes de la agrupación de k-pop BTS quienes se alzan como los artistas cuyo video ha sido el más visto en 24 horas, esto gracias a los más 74 millones de reproducciones que obtuvo el audiovisual de su colaboración con Halsey Boy with Luv, Taylor Swift ahora se convierte en la segunda intérprete en lograr el más grande debut en la plataforma.

Por medio de su cuenta de Instagram y con una referencia graciosa a la ‘pelea’ que ella y Brendon mantienen al inicio del video de Me!, Taylor agradeció a sus fans por permitirle alcanzar un logro tan importante.