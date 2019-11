Taylor Swift podría haberse enojado por esta foto de Selena Gomez

California, EU. - Selena Gomez se ha resurgido en el ámbito musical luego de estrenar su sencillo, Lose me to love me, es bien conocido la excelente amistad que tiene con su compañera Taylor Swift.

Pero recientemente Gomez compartió en sus historiar de Instagram una imagen en la que porta una de las fajas de la marca Skims, de la cual Kim Kardashian es la propietaria.

Esto aunque no esta confirmado del todo aún, se cree que molestó a Swift, pues la publicación se eliminó antes del plazo de 24 horas y tiempo después fue reemplazada por esta otra fotografía.

Hay que recordar que el conflicto se deriva a que Kim es esposa del rapero Kanye West y todo el problema se remonta a los MTV Video Music Awards de 2009 donde el quería quitarle el premio a la artista para dárselo a Beyonce quien supuestamente lo merecía verdaderamente.