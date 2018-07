Taylor Swift quedó atrapada en una jaula en el aire en pleno show

Philadelphia, EU.- La cantante de pop Taylor Swift de 28 años, sufrió un contratiempo de última hora durante una presentación que ofreció en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

En cada uno de los recitales que ofrece en su gira Reputation, la estrella sobrevuela el escenario principal en una pequeña jaula recubierta de cristales brillantes que la transportaba hasta una segunda plataforma más pequeña sobre que la que continúa cantando.

Pero en la último show el mecanismo se atascó dejando a la intérprete de Nashville atrapada a varios metros de altura mientras interpretaba su tema Delicate.

"Estoy casi segura de que me he quedado atascada aquí arriba, aunque por lo menos tengo una buena vista", aseguró Taylor a su público sin perder el sentido del humor. "Básicamente lo que va a pasar ahora es que me voy a calmar y a esperar hasta que me digan qué va a suceder a continuación", bromeó.

La artista consiguió mantener la compostura como toda una profesional mientras su equipo técnico trataba de solucionar el problema. En ese intervalo de tiempo, aprovechó para bromear con sus fans y ofrecerles una versión a capela de dos de sus sencillos más populares, Our Song y Wildest Dreams.

No es la primera vez que sufre un percance así frente a miles de fanáticos. En 2015, durante un show en Washington, la grúa que debía elevar a la cantante por encima del público falló y la dejó suspendida en las alturas y sin salida.