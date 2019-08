Taylor Swift revela cual es su método de seguridad, después de que un Dj la tocó

Estados Unidos.- La cantante, Taylor Swift, reveló que tuvo que tomar medidas de seguridad sobre su cuerpo, después de que el DJ David Mueller le tocó el trasero.

Swift, declaró que tiene cámaras de seguridad enfocadas en su parte trasera y las utiliza cuando va a citas con admiradores.

Todo sucedió, cuando la cantante, hacia una sesión de fotos en el Pepsi Center, Colorado y fue cuando Mueller, manoseó sus glúteos, después de levantarle la falda.

Tengo mucha suerte de que no me haya pasado antes. Pero esa fue una de las razones por las que fue tan traumático. Simplemente no sabía que eso podría suceder. Fue realmente descarado, frente a siete personas", comentó la cantante.