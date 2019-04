“Te amaré siempre”: Legarreta festeja aniversario con fotos inéditas de su boda

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta y el extimbiriche Erik Rubín se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y se han encargado de desmentir una y otra vez rumores de un posible divorcio.

Para dejar claro que su amor sigue viento en popa, ambos se dedicaron a celebrar su 19 aniversario juntos con fotografías inéditas de su boda, así como los tiernos mensajes que se enviaron para conmemorar esta fecha tan especial.

La conductora del programa Hoy empleó su cuenta de Instagram para expresar:

Las imágenes de la unión de la pareja desataron furor entre sus seguidores, quienes los colmaron de felicitaciones y buenos deseos a su matrimonio, pues tras 19 años, han logrado permanecer juntos pese a cualquier circunstancia.

Por su parte, Erik agradeció el detalle de Andrea enviándole un enorme arreglo florar al matutino en el que participa la también actriz, y en redes sociales expresó:

Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. ¿Quién lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, porque nos complementamos, porque nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno si no también lo malo. Que hermoso ha sido crecer a tu lado. Feliz aniversario. Te amo @andrealegarreta”.