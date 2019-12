"Te amo mi cu... gruñón": Cara dedica tierna y atrevida carta a Ashley Benson

Estados Unidos.- Este miércoles 18 de diciembre Ashley Benson se encuentra de manteles largos pues es su cumpleaños número 30, por lo que su pareja desde hace más de un año, Cara Delevingne, le escribió unas tiernas y atrevidas palabras que robaron más de un suspiro y risas.

Cara empleó su cuenta de Instagram para expresarle a su novia lo mucho que la ama y cuanto significa para ella con hermosas palabras que robaron suspiros y atrevidos apodos que sacaron más de una sonrisa.

Pero además de ello también incluyó varias fotos de Ashley que ella tomó y otras de ambas juntas en románticos momentos, como la ocasión en la que compartieron la bañera y se dieron un beso, foto que hasta hoy nunca había sido vista.

¡Feliz cumpleaños @ashleybenson! Hay muchas cosas que podría decir, pero algo que amo y aprecio más de nosotros es que no lo necesito decir porque TÚ lo SABES y eso es todo lo que importa. Somos tú y yo, que es mi cosa favorita. Mi lugar seguro, me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mi chispa, choonchi, cara de ángel, cul... gruñón, mejillas dulces, nunca aburridas, mordidas de trasero, Benson", escribió Cara.