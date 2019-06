"¡Te atreviste!": Julián Gil sorprende a fans con impactante cambio de 'look'

Ciudad de México.- Julián Gil demostró que no tiene miedo a los cambios al tomar una radical decisión y compartirla en redes sociales.

El galán se rapó antes de iniciar el espiritual ‘Camino de Santiago’, en Santiago de Compostela.

Durante su llegada a Madrid, el actor argentino aprovechó para visitar un salón de belleza donde él mismo comenzó a cortarse el cabello y luego un peluquero lo ayudó a terminar con la labor.

En las imágenes que Julián compartió con sus seguidores de redes sociales, explicó:

En tren camino a nuestra primera etapa y pelado no he parado de reflexionar y darme cuenta que “Lo importante no es llegar, sino peregrinar”, comentó.