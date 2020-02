"Te hacen caras": Galilea Montijo fue discriminada en EU por ser mexicana

Ciudad de México.- Durante una reciente entrevista, Galilea Montijo abrió su corazón y confesó frente a la prensa que ella había sido una víctima más de la constante discriminación que sufren los mexicanos en Estados Unidos.

La conductora estelar del programa Hoy destacó y lamentó que el racismo viene de los propios latinos en muchas de las ocasiones.

He sentido discriminación en el mismo Estados Unidos por los mismos latinos, eso sí he sentido", comentó.

Galilea explicó que ha vivido esta lamentable situación al querer pedir ayuda a latinos en tiendas estadounidenses, pero estos se niegan a brindarle atención.

De repente llegas a un lugar y ves a la chava y sabes que habla español y tu así de ‘mija, ¿me ayudas?’ Y te hacen cara y digo: ‘Ay que gacha mija, si así llegaste, no hablando (inglés) como yo’. Ahí, esas partes es donde uno dice ‘oye qué gacho’, allá (en Estados Unidos) sí he sentido, pero acá no, aquí en mi trabajo gracias a Dios no" añadió.