"Te hubieran abortado": Tras atacar a Yalitzia, miembro del PAN deja su cargo

Ciudad de México.- Hace poco un joven dirigente estudiantil del PAN hizo un ofensivo comentario en Facebook hacia la actriz, Yalitzia Aparicio, cuando ella celebró que Oaxaca despenalizará el aborto, tras lo que renunció a su puesto y ofreció disculpas.

Tras el comentario "ojalá la hubieran abortado, ah verdad… jaja", usuarios de la red social se molestaron y exigieron la destitución del joven.

Cano Ail Francisco envío su renuncia la noche del sábado señalando que lo hacía para no dañar la reputación de la institución y admitió haberse comportado indebidamente.

La decisión la he tomado con la intención de no dañar a nuestra institución, ofrezco una disculpa por la falta de madurez en un comentario realizado en redes sociales. Esa no es la manera en la que un dirigente de Acción Juvenil debe de expresarse", escribió el joven.