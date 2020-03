"Te reconocen tus babosadas": Humillan a 'La Bebeshita' por su nuevo logro

Ciudad de México.- En la emisión del jueves 12 de marzo en Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', anunció que se ausentaría del programa para asistir a ceremonia de reconocimiento.

Estoy muy feliz, emocionada. Me invitaron a plasmar mis manitas en Plazas Las Estrellas, me van a dar un reconocimiento y voy a plasmar mis manitas no sé en el piso, en el techo, donde me digan".