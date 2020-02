¡Te robará el aliento! Selena Gomez y su más ardiente sesión de fotos

Estados Unidos.- Selena Gomez dejó atrás la inocencia heredada de su trayectoria en Disney al posar para la lente de Brianna Capozzi y realizar una de sus sesiones fotográficas más sensuales.

La joven cantante protagonizó la portada de una reciente edición de la revista Dazed, para la cual habló sobre los problemas de salud que ha tenido y las dificultades a las que se enfrentó en el 2019.

En una selección de reveladores 'oufits', la cual incluyó varios 'bodys' y minivestidos ceñidos al cuerpo, la también actriz mostró su lado más atrevido al tiempo que abordó con apertura los retos de su vida.

Como parte de la entrevista para la publicación, algunas celebridades que son amigas de Selena y algunos fans hicieron preguntas a la cantante, algo que Gomez agradeció en un post de Instagram sobre su portada.

Es conocido que la intérprete de Wolves fue diganosticada con lupus en 2012, y en 2017 ella misma reveló que había sido sometida a un trasplante de riñón.

Reflexionando sobre las batallas que ha tenido que lidiar, la cantane explicó que usa sus problemas para ayudar a inspirar a otros.

No, no. Es decir, hay ciertas cosas que hubiera deseado que no me pasaran. Pero sin ellas no hubiera podido ser la voz que soy para las personas que han pasado por lo mismo", externó Selena.

Fue un poco confuso... Cuando lancé Lose You to Love Me, retrocedí y tuve este momento, como: 'Oh.... esta es una enorme razón por la que me he esforzado en hacer esto. Esta es la razón", agregó.