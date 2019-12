Tekashi 6ix9ine ruega por 'segunda oportunidad' en emotiva carta

Nueva York, Estados Unidos.- El rapero Tekashi 6ix9ine ha escrito una carta a un juez disculpándose por sus crímenes y rogando por una "segunda oportunidad" mientras enfrenta la vida tras las rejas.

Oficialmente conocido como Daniel Hernández, el joven de 23 años que será sentenciado el próximo miércoles en Nueva York por cargos de drogas y crimen organizado, le dijo al juez Paul Engelmayer que estaba "cada vez más abrumado'' a medida que se acercaba la fecha.

Tekashi, quien fue acusado junto con otros cinco pandilleros de 'Nine Trey' en noviembre de 2018, fue burlado por la comunidad de Hip-Hop por convertirse en 'soplón' y cooperar con los fiscales en un intento por ganarse una sentencia más leve.

En la carta obtenida por TMZ, Tekashi escribe:

La carta continúa diciendo:

Lamento mucho el daño que he causado. Si me dan una segunda oportunidad, no defraudaré a este tribunal y dedicaré una parte de mi vida a ayudar a otros a no cometer los mismos errores que he cometido ''.