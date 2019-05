Televisa en crisis; colocará bono de deuda de 750mdd en Estados Unidos

Ciudad de México.- El Grupo Televisa, la mayor empresa de medios de comunicación en América Latina, anunció este martes la colocación de un bono de deuda de 750 millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Con una tasa de 5 mil 250 por ciento y vencimiento en 2049, Televisa espera que la oferta se finiquite el 24 de mayo sujeta a las condiciones de cierre convencionales, precisó la empresa en un comunicado de prensa divulgado en Ciudad de México.

El grupo anticipó que los recursos brutos provenientes de la oferta, antes del descuento por colocación y otros gastos de esta, sean de 739,4 millones de dólares.

Televisa planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente", apuntó el grupo.

Como agentes colocadores participarán BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, indicó.

Al 31 de marzo pasado, la empresa Televisa reportó una deuda total por 121 mil 002 millones de pesos (6 mil 361,8 millones de dólares), una disminución de 970 millones pesos (50,9 millones de dólares) con respecto al cierre de 2018.

Televisa logró 858,1 millones de pesos (45,1 millones de dólares) de beneficio neto el primer trimestre de 2019, un 13,8 por ciento menos con respecto al mismo periodo de 2018.

En el primer trimestre del 2019, las ventas netas de Televisa alcanzaron 23 mil 395,2 millones de pesos (mil 230 millones de dólares), con un aumento del 2,6 por ciento en comparación con el resultado obtenido en el mismo trimestre de 2018.

Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 75 países, a través de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales por internet ("OTT", por sus siglas en inglés).

En Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa se distribuye a través de Univision.