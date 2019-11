Televisa no soporta la 'traición' de Danna Paola y toma medidas drásticas

Ciudad de México.- Desde que Danna Paola regresó a México, muchas especulaciones han surgido entorno a la cantante, uno de ellos es la forma en que Televisa tomó el proyectó en el cual estará ella con la competencia.

La televisora de San Ángel, según mencionan algunas personas, tomaron cartas sobre el asunto, pidiendo que se hable lo menos que se pueda de ella.

Además de que los ejecutivos sintieron traición por su parte, pues se negó a formar parte de una teleserie que se tenía prevista salir el próximo año.

Antes de iniciar como juez en el programa La Academia de TV Azteca, la cantante dejó en claro que quiere ser ella misma en el show:

No pretendo ser la mala ni la buena porque para eso soy actriz y me ponen un personaje pero aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo dije; ‘a ver, aquí nadie me va a dar un guión, yo quiero ser yo misma’… así que voy a ser sincera, lo que me guste, diré que me gusta y lo que no me gusta, diré que no me gusta”.