“Temí lo peor”: Rocío Banquells revela padecimiento que la llevó al hospital

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa que ofrecieron las cantantes Dulce, María del Sol, Manoella Torres, Ángela Carrasco y Rocío Banquells como parte del concepto GranDiosas, fue esta última quien reveló que a principios de año temió por su vida.

La intérprete Luna Mágica confesó que una bacteria atacó sus pulmones y estuvo hospitalizada por varios días.

Tuvimos que esperar seis días en el hospital para no contagiar y sentirme bien, pues no podía ni pararme, no tenía ni fuerzas, claro que temí lo peor. Mi familia no podía ni verme porque no sabían si era contagioso o no, pero sí me asusté un poco”, relató la artista .