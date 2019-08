"Tendré paciencia por conocerte": Érika Zaba presume su panza de 6 meses

Ciudad de México.- La integrante de OV7, Érika Zaba, admite sentirse muy feliz de esperar a su primer bebé junto a su esposo Francisco Oliveros después de varios intentos fallidos por quedar embarazada.

Es así como la mujer de 41 años compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos donde presume con un blusa roja cómo ha crecido su panza de 6 meses de embarazo.

He aprendido a no tener prisa. Sea lo que sea, vives un momento irrepetible. En las primeras semanas de embarazo, aprendí a no tener ganas que ya se moviera, el primer trimestre, tuve que esperar a que se moviera dentro de mi, y ahora a los 6 meses tendré paciencia a esperar a conocerlo. Todo pasa muy rápido en la vida , disfrutemos lo que vivimos en ese momento, cada etapa de cualquier cosa tiene un encanto único."