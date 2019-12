"Tenemos miedo": Youtubers revelan acoso y homofobia dentro de Badabun

Ciudad de México.- En un video del canal de YouTube de Juan de Dios Pantoja algunos youtubers de Badabun revelaron algunos maltratos a los que han sido sometidos durante su estancia en la empresa.

Influencers como Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro señalaron que han estado atados a duros contratos, además de sufrir acoso laboral, sexual y homofobia.

Cuando entras te obligan a firmar un contrato en el que prácticamente te roban y si no lo firmas, te dicen que te vayas de la empresa”, declaró Alex Flores.

Por su parte, Dani Alfaro confesó que los dueños de la network tratan de justificar sus acciones mediante un "juego psicológico", con el que les mencionan que todo lo que hacen es por el bien de ellos.

Me siento muy confundida, me siento con miedo y todo por poner un alto a tanto abuso, a tantos insultos que ya no voy a soportar. Estoy cansada, estoy muerta del miedo”, dijo Kim Shantal.