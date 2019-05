"Tengo amor que dar": Así inició la relación de Claudia Álvarez y su esposo

Ciudad de México.- La actriz Claudia Álvarez se sinceró durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda y confesó como es que se enamoró de su esposo Billy Rovzar.

La feliz pareja tiene más de 8 años juntos y poco se sabe de cómo comenzó su romance.

Claudia explicó que cuando conoció a Billy, él era casado pero al poco tiempo se divorció.

“Yo cuando lo conocí él estaba casado… para mí era Billy el productor. Él ya se había divorciado, yo decía: ‘Me cae bien’. Pero no sé por qué cada que vez que él llegaba a una fiesta yo me iba… Pero no sé por qué siempre era así”, explicó.

De igual forma, la estrella dijo que se fue de viaje y cuando estaba de regresó, volvió con un ex pero le fue infiel y su ahora esposo la apoyó.

Me voy a España, regreso y de repente otra vez como que yo empecé a andar con un chavo y ese chavo me puso el cuerno y Billy vio cómo me puso el cuerno, y Billy estaba con mis amigas en el antro y les decía a mis amigas: ‘Oigan, ¿y no le van a decir a Claudia? Pues yo que ustedes le diría, porque eso es lealtad’, pero Billy diciéndoles como para que yo ya terminara con este hombre”, narró la actriz.

Finalmente, Claudia explicó que luego de algún tiempo de ser buenos amigos y coincidir en muchas reuniones y fiestas, abrieron su corazón.

Pero era como amigo como conocido, lo veía mucho en eventos y me caía muy bien, él ya divorciado yo ya soltera y de repente ese día, platicando en el antro con él le dije: ‘¿Sabes qué? Yo no sé qué pasa que yo te lo juro que tengo mucho amor que dar y no sé por qué estas relaciones que he tenido, estas últimas, la gente dice que está comprometida pero realmente no está comprometida, dicen que quieren amor, pero realmente no quieren amor”, recordó.