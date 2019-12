"Tengo el corazón roto": Amigos de Danny Aiello se despiden del actor

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Tras la muerte de Danny Aiello en un centro médico en Nueva Jersey, amigos y colegas se despidieron del actor de 86 años.

El director y publicista de Aiello, Tracey Miller, anunció por medio de un comunicado que "la familia pide privacidad en este momento".

Spike Lee, director de Do the Right Thing donde Danny dio vida al coopropietario de una pizzería y recibió una nominación al Oscar, usó sus redes para expresar su dolor.

Tengo el corazón partido. Me acabo de enterar que mi hermano Danny Aiello hizo su transición anoche... hicimos historia en el cine juntos e hicimos lo correcto. Que descanses en el paraíso", comentó Lee.

La cantante Cher también aprovechó las redes sociales para poder despedirse de su excompañero de reparto: "Adiós, querido. Danny fue un gran actor. Nos reímos mucho haciendo Moonstruck".

La agente literaria, Jennifer DeChiara, declaró en un comunicado: "Danny era mi cliente y un querido amigo. Era un talento raro que triunfó sobre probabilidades increíbles para convertirse en uno de nuestros mejores actores. Se le extrañará".