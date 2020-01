¡Tenía mucho miedo! Montserrat Oliver explica lo duro que fue salir del clóset

Ciudad de México.- Luego de anunciar su compromiso con Yaya Kosikova, Montserrat Oliver decidió abrir su corazón y sincerarse con sus seguidores para revelar cómo fue salir del clóset.

La conductora de Montse&Joe confesó que tuvo mucho miedo antes de revelar a su familia que preferia tener relaciones sentimentales con mujeres.

Me daba miedo desilusionar a la gente que quieres... lo normal para todo el mundo es ser heterosexual y no porque no me acepte, ni etiquetar a los demás, porque yo siento que todo ser humano tiene opciones", explicó Montserrat.