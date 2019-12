Tercera temporada de 'The Witcher' podría ser confirmada dentro de poco

Estados Unidos.- No cabe duda que la serie original de Netflix, basada en los libros de Andrzej Sapkowski, The Witcher, ha sido un rotundo éxito entre los fans de la franquicia de videojuegos y libros, y el público en general, ante esto, ha surgido un rumor, el cual dicta que una tercera temporada está confirmada.

Conforme revela el portal especializado en filtraciones, We Got This Covered, la tercera temporada de The Witcher fue confirmada por una fuente, quien a su vez en el pasado mencionó el regreso de Bill Murray a los Cazafantasmas y Green Lantern de HBO.

No obstante, esto no parece nada descabellado, pues con el éxito que ha tenido la primera temporada, y la segunda temporada confirmada de manera oficial, una tercera no estaría nada mal, cabe mencionar que la productora comentó anteriormente que si la compañía se lo permite, podrían hacer hasta siete temporadas, debido a que existe mucho material.