Teresa Ruiz deslumbra con su belleza y su actuación en una serie de narcos en Netflix

Ciudad de México.- La actriz mexicana y productora de cine, Teresa Ruiz, ha logrado sorprender a todos los televidentes durante su participación en la serie de Netflix Narcos: México.

La nueva serie de la plataforma tiene grandes actores como el actor mexicano Diego Luna.

Teresa Ruiz interpreta al personaje de Isabella, ‘La Reina del Pacífico’, uno de los papeles más importantes en la serie, que refleja a una de las mujeres que se ha involucrado en el negocio de la droga en México.

La actriz es originaria de Santiago Oaxaca, a su corta edad de 29 años, ha consolidado su carrera en el medio; ha recibido premios y nominaciones como mejor actriz, algunos de ellos fueron: El Mayahuel de Plata en México, El Prix d’Interprétation Féminine de Amiens en Francia entre otros.

La famosa actriz Teresa Ruiz durante su carrera en el medio ha participado en proyectos como The Last Ship, película de Michael Bay, The Delivery junto a Mickey Rourke y en la serie producida por Gael García Aquí en la Tierra.