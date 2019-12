¿Terminó la amistad? Selena Gomez no felicita a Taylor Swift en su cumpleaños

Estados Unidos.- Como ya se sabe este viernes la famosa Taylor Swift celebra sus 30 años, por lo que sus fans han 'estallado' Twitter en felicitaciones, sin embargo, la actriz y cantante Selena Gomez ha despertado la curiosidad sobre el estado de su amistad con la interprete de Love Story, debido a que aún no manda mensaje de felicitación.

Las artistas a lo largo de sus 13 años de amistad se han mostrado sumamente unidas, en especial este último año en el que Swift apoyó a Gomez en su regreso a los escenarios o cuando la intérprete de Look At Her Now defendió a la de Bad Blood en contra de Scooter Braun.

Es por ello que llama la atención que aún no se haya mostrado en redes sociales para expresarles sus felicitaciones a Taylor, en especial porque Selena sí ha estado activa este viernes en sus cuentas de Instagram y Twitter promocionando revelando el nombre de su nuevo álbum, 'Rare'.