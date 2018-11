Thalía aclara si estaría dispuesta a volver a las telenovelas

Ciudad de México.- Durante su reciente visita al país que la vio nacer, Thalía ofreció numerosas entrevistas en las que, además de hablar de sus próximos proyectos, realizó algunas revelaciones en torno a su carrera.

Uno de los espacios en los que la cantante compartió con sus fans las actividades que la mantienen ocupada fue el programa 'Hoy', esto a través de una plática con la conductora Galilea Montijo.

Durante su encuentro, Galilea provocó que Thalía se divirtiera con un juego, le hizo regalos, habló con ella sobre su perfil empresarial y también aprovechó para preguntarle si estaría dispuesta a volver a la pantalla chica.

Thalía protagonizó famosos melodramas como Rosalinda, María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, historias que encantaron a la audiencia.

Recordando tales títulos, Montijo contó a Thalía sobre el proyecto de Televisa que busca revivir esas historias que marcaron una época a través de la realización de mini series, para después preguntarle si a ella le gustaría participar en alguna iniciativa así.

Posteriormente, la cantante explicó que su posible regreso a la televisión dependería de poder participar en un proyecto distinto y apasionante.

La verdad yo amo la actuación, es algo que me encanta, es parte de mí; me encantaría regresar en un proyecto que me enamore, algo que me guste y que sea algo diferente", dijo la artista.