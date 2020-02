Thalía alista una 'bomba' para regresar a la actuación y emociona a sus fans

Ciudad de México.- Thalía se volvió a apoder de la atención en redes sociales al hacer varias publicaciones con las que estaría anunciando su regreso a la actuación luego de haber sido un fénomeno de la televisión durante la década de los 90.

La actriz mexicana se catapultó a la fama al protagonizar diversos proyectos en Televisa como Quinceañera y la popular novela, María la del Barrio.

Thalía tiene bastantes años que dejó su carrera frente a las cámaras para enfocarse totalmente en el ámbito musical, sin embargo, pronto podríamos ver su regreso a la actuación.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola compartió varias pistas que anuncian que volverá a actuar pues incluso publicó que estaba leyendo un guion.

Sorpresas próximamente", escribió Thalía.

Hasta el momento la intérprete de No me acuerdo no ha brindado más detalles al respecto, sin embargo, sus fans se han mostrado emocionados ante la noticia.