Thalía enseña defecto en su cara y deja a fans con la boca abierta: "Es el estrés"

Estados Unidos.- Thalía reveló y mostró algo que no cualquier artista hace mediante historias de Instagram.

Resultó que la esposa de Tommy Mottola se grabó frente al espejo para enseñar que es una mujer totalmente imperfecta y que ella muestra sus defectos, algo que no mucha gente se atreve a hacer en redes sociales pues siempre buscan mostrar su mejor cara.

La cantante de No me acuerdo enseñó que su cutis no es perfecto y se grabó de cerca donde tenía dos espinillas provocadas por el estrés, mismas que no le causaban mucho conflicto.