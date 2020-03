Thalía 'explota' contra AMLO por pedir que no se cuiden del coronavirus

Ciudad de México.- La exitosa cantante Thalía, generó gran revuelo en redes sociales al compartir su reacción ante los comunicados del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha incitado a los mexicanos a seguir con su vida normal y sin cuidados pese a la pandemia de coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz publicó dos videos, uno en el que aparece el mandatario desde una fonda invitando a los ciudadanos a salir de sus casas y asistir a restaurantes como si nada estuviera pasando, y otro en el que ella habla de su indignación por tal situación.

¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! Todos entendemos que los profesionales de la medicina están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas".

Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible. Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", escribió la intérprete.