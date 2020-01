Thalía impacta con dura confesión: "Me autoflagelé mentalmente muchos años"

Ciudad de México.- Thalía es considerada una de las estrellas latinas más importantes de las últimas décadas, además de una de las cantantes que más interactúa con sus seguidores en redes sociales.

Y a pesar de que el éxito, la fama y su estabilidad matrimonial podrían hacer pensar que tiene una vida de ensueño, la también actriz se sinceró y confesó que no todo es color de rosa.

En entrevista con Javier Poza, Thalía declaró:

No puede uno vivir en una vida perfecta porque no existe la perfección tal cual, es la excelencia, es tratar de hacer lo mejor que puedes con tu trabajo y lo mejor que puedes tú dar de eso que estás creando, pero no puedes matarte en el proceso… yo muchos años me autoflagelé mentalmente… por qué no dije esto, por qué no hice esto… dándome vueltas la cabeza lo que hubiera sido, lo que no hubiera sido… no puedes vivir así porque no vives, vives atrapado en la celda de tu cabeza, de tu cerebro y eso no es vida".