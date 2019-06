Thalía le presume a sus fans en redes sociales que tendrá un nuevo perfume

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Thalía, causó demasiada euforia entre sus más fieles seguidores al publicar un video donde revela que tendrá un nuevo perfume.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria, expresó sentirse muy emocionado por poder compartir que tiene una nueva fragancia.

¡Sorpresa tras sorpresa! Nunca me canso de animarles el día. Les cuento que he estado trabajando en un nuevo proyecto que me ha apasionado por años. No aguanto para compartirlo con ustedes. ¡Estoy tan emocionada! ¡Les va a ENCANTAR!", comentó la artista.