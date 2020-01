Thalía muestra extraña marca en las costillas, ¿de su antigua cirugía?

Estados Unidos.- La esposa de Tommy Mottola sorprendió en sus historias de Instagram al mostrar a sus fanáticos su abdomen sin pudor alguno.

Thalía posó frente al espejo dejando ver todo su abdomen y la cintura que tiene misma de la que se puede apreciar una marca que cerca de las costillas, según de las que se quitó para tener mejor figura.

Además, se puede apreciar los marcados cuadros de la parte abdominal. Cabe recordar que la intérptete de No me acuerdo siempre se ejercita y come de manera saludable y en esta ocasión fue una hamburgues la que presumió pero sin pan, porque menciona que es necesario mantener la línea.