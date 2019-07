¡Con brilloso vestido dorado! Thalía presume nueva colección de perfumes

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Thalía, utilizó su cuenta personal de Instagram para promocionar su nueva colección de perfumes.

Con el nombre 'Thalia Sodi Fragrance Collection', la también empresaria invitó a todos sus seguidores en redes sociales a adquirir sus fragancias.

Aprovecha para que actualices tu colección de fragancias con las del 'Thalia Sodi Fragrance Collection'. Cada botella incluye una frase mía y representa una de mis gemas preciosas favoritas. ¡Te van a encantar!", compartió la mexicana.

La publicación de la interprete de No Me Acuerdo ya tiene casi 57 mil 'me gusta', donde internautas expresaron que comprarán los perfumes, mientras otros le pedían un nuevo sencillo.