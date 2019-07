Thalía presume en redes un increíble vestido naranja frente a un espejo

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Thalía, dejó encantados a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, tras publicar un par de fotografías donde luce un hermoso vestido.

La también empresaria compartió unas imágenes donde presume de un increíble vestido naranja y algunas joyas, mientras se mira en un espejo.

Espejito, espejito dime: ¿Quién es la más chulada del mundo entero? Yo no, pero de que me la paso bien en la vida no cabe duda".