Thalía y Tommy Mottola se 'derriten' con candente coqueteo en Instagram

Ciudad de México.- Es sabido que el matrimonio entre Thalía y Tommy Mottola es una las relaciones más amorosas del espectáculo, sin embargo es ella quién generalmente acapara los reflectores.

No obstante, en esta ocasión, su esposo demostró que no sólo su pareja puede hacer buen uso de las redes sociales, en especial de Instagram. Mientras observaba las fotografías de Thalía, encontró una en particular que le llamó la atención y le dio algunas ideas.

En la imagen se puede ver a la bella artista luciendo un ajustado y sugerente conjunto de cuero entallado, con una motocicleta a su espalda. También se puede ver una guitarra por detrás.

El entusiasta marido decidió publicar la foto en su cuenta personal y compartir su estrategia para esa noche:

"¡Esta noche nos quedamos en casa!", destacó en su perfil de Instagram, junto a una serie de hashtags que dejaban claro lo afortunado que se siente de estar con la artista: #madre #esposa #mi mejor amiga #soy un tipo con suerte.

Thalía en el mismo sentido, y derrochando amor, se declaró lista para la acción:

"¡Pues prepárate, cariño! Ajuuuuuua."

Múltiples amigos de la celebre pareja, entre ellos Tommy y Dee Hilfiger, aplaudieron su relación y la forma en que se llevan, tras casi dos décadas de feliz matrimonio.