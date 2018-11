The Chemical Brothers volvieron a sorprender al público mexicano

Ciudad de México.- En la presentación del dúo de música electrónica The Chemical Brothers hubo dos tipos de personas, aquellas que alcanzaron buen lugar para disfrutar los visuales y abarrotar sus oídos de buena música y otros que no alcanzaron a llegar, se quedaron hasta atrás, no vieron nada, y tampoco escucharon tan bien en un espectáculo que debió haber tenido un escenario mucho más grande que el Corona Light, al menos así lo creyó la mayoría de los asistentes.

Con esto vamos a que esta dupla fue hecha no para ser la banda de ‘pre-cierre’, sino para ser el acto con el que todos queden sumergidos en un viaje lleno de luces, visuales y sonidos que te pueden sumergir en la calma total o te pueden dar el subidón necesario para continuar a través de los beats.

Desde que comenzaron a reunirse cerca del escenario, mucha gente comentó que “esperaron mucho para esto”, “que solo Chemical lo valía”. Tienen razón. De principio a fin esta dupla de Madchester demostró que su set no es escogido a la ligera, que durante los años han sabido pulir tanto su manera de mezclar sus propias canciones y darles un giro, como añadirles un extra en vivo. Todo con una impecable selección de imágenes en movimiento, secuencias y lasers.

De ahí es que sin miedo alguno, The Chemical Brothers puede incluir en su listado canciones ya viejas como Do it Again, Under The Infuence o Hey Boy, Hey Girl, y pasar a estrenar rolas nuevas como Free Yourself, cuyo video, que apenas lanzaron esta misma semana, se pudo disfrutar en su totalidad en vivo.

Iniciando con scratch, las voces diciendo Free yourself y las imágenes como si fueran tridimensionales, esta canción fue un completo deleite pues, aunque su ritmo es lento en un principio, mantiene el beat que te lleva hasta el punto máximo de explosión. Y es que así como lo hicieron con esta rola, The Chemical Brothers también metió la carga pesada con temas como Block Rockin’ Beats, Chemical Beats, Come With Us, Swoon y por supuesto, Galvanize, uno de los momentos cumbre dentro de esta presentación.

La gente, que estaba muy atenta a lo que acontecía ante sus ojos y sucumbía al subidón generado por estos dos, no paraba de bailar. Durante hora y media el frío no existió ni fue lo suficientemente fuerte para congelar los cuerpos. No hubo empujones, solo brincos de éxtasis y euforia máxima. The Chemical Brothers había vuelto después de siete años.

Es precisamente por este anhelo, por este deseo de ver a The Chemical, que muchos quedaron frustrados de no formar parte de este viaje colectivo que en efecto, congregó a más de los que el Corona Light podía soportar.