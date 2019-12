'The Conjuring 3' ya tiene sinopsis oficial y fecha de lanzamiento para 2020

Estados Unidos.- Uno de los géneros más populares, y por no decir el más popular en el séptimo arte, es el terror u horror, muchas películas han pasado a la posteridad por cumplir con lo que han prometido en avances en el metraje final, sin embargo, una de las franquicias del terror moderno más recordadas a estas fechas, es The Conjuring o Expediente Warren.

La primer cinta se estrenó en el año 2013, donde un par de demonólogos atendían casos que no podían ser explicados por las autoridades o la ciencia, la franquicia se ha expandido bastante con spin-offs desde aquella primera entrega.

Ante esto, se ha revelado que la tercera entrega de la saga principal está más que confirmada, la cual tendrá el nombre de The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo, en español).

Además de que una sinopsis ya haya sido develada a la luz por New Line Cinema. Además de estar fechada para el 11 de septiembre de 2020.

Una escalofriante historia de terror, asesinatos y un desconocido mal que sorprendió incluso al matrimonio de investigaciones paranormales real, Ed y Lorraine Warren. Uno de sus casos más sensacionales obtenido de sus archivos, da comienzo por la lucha por salvar el alma de un joven que les llevará a lugares que nunca antes habían visto, marcando la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un sospechoso de asesinato puede argumentar la posesión demoníaca como defensa"