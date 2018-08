The Doors celebra 50 aniversario de 'Hello, I Love You' como número uno

Ciudad de México.- Una edición especial en vinyl del sencillo Hello, I Love You de The Doors se puso a la venta este viernes, para conmemorar su llegada al número uno de la lista de Billboard, ocurrida justo hace 50 años.

El disco de 45 rpm contendrá versiones nuevas de esa canción y la de su lado b, Love Street, las cuales también están disponibles en descarga digital. Ambas se presentan en sonido stereo, con mezclas distintas a las lanzadas de forma remasterizada en 1999 y 2006, está última realizada con motivo del 40 aniversario de la banda californiana por el ingeniero de sonido Bruce Botnick.

Para este lanzamiento de aniversario, y gracias a los avances tecnológicos, la disquera Rhino usó las mezclas en monoaural de las canciones que se distribuyeron exclusivamente para las estaciones de radio ese año, según se anunció en la página web oficial del grupo.

La disquera también lanzará una edición especial por el 50 aniversario del disco larga duración Waiting For The Sun, que contiene ambas melodías. Esta edición de lujo, que se pondrá a la venta en septiembre próximo, incluye dos discos compactos con diferentes versiones y temas en vivo, junto con el lp en vinyl original. Todo remasterizado por Botnick.

Hello, I Love You se convirtió número uno de la lista de sencillos de Billboard el 3 de agosto de 1968, apenas unos días después de su lanzamiento, y duró ahí dos semanas. Tras el emblemático sencillo Light My Fire de 1967, fue el segundo y último número uno de The Doors, banda que solo lanzó 6 discos de estudio con su formación original: el vocalista Jim Morrison (muerto el 3 de julio de 1971), el tecladista Ray Manzarek (fallecido el 20 de mayo de 2013), el guitarrista Robby Krieger, y el baterista John Densmore.