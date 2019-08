'The Eternals' contará con la primera familia homosexual dentro del MCU

Estados Unidos.- El presidente del MCU, Kevin Feige, en una entrevista para Good Morning America reveló que en la película The Eternals, que se estrenará en noviembre del 2020, se podrá ver al primer superhéroe homosexual, incluso tendrá un esposo e hijos.

Aunque se podría creer que sería 'Valkyra' quien ostentaría el título del primer miembro de la comunidad LGBT en estar dentro del MCU, pues fue confirmado desde hace algunos meses, no será así ya que aún no lo es abiertamente, aunque se cree que en Thor: Love and Thunder se verá formar pareja muy posiblemente con 'Capitana Marvel'.

Kevin no reveló quien de los integrantes masculinos del elenco será el intérprete de este personaje homosexual, pero si dijo que será abiertamente gay, estará casado y contará con familia.