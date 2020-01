'The Irishman' de Scorsese, dentro de las favoritas en los Golden Globes

Ciudad de México.-Todo parece indicar que The Irishman es la favorita a ganar en la próxima entrega de los Golden Globes, la cual se celebrará el 5 de enero en Beverly Hills.

La cinta de Martin Scorsese suena entre los especialistas y los medios periodísticos como la indicada a ganar en la terna a Mejor Película Dramática.

Medios especializados le dan el gane al largometraje protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci; también dan el triunfo al filme basado en la vida de Frank Sheeran.

Cabe resaltar que si la cinta de Scorsese se corona en los Golden Globes, esta sería la primera ocasión que Netflix gane en la máxima categoría de los premios de la HFPA.

Otro gane prácticamente indiscutible será, según los críticos, para la pelícual de Quentin Tarantino en la categoría a Mejor Película de Comedia o Musical con Once Upon a Time in Hollywood, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt de protagonistas.

Por otra parte, Joker logró las nominaciones a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Actor en una Película Dramática, donde Joaquin Phoenix podría ser el favorito.