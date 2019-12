'The Mandalorian': Personajes de las cintas podrían estar en la temporada 2

Estados Unidos.- Los fans de la franquicia Star Wars, se encuentran fascinados con la serie exclusiva de Disney Plus, The Mandalorian, pues esta no está ligada la 100 por ciento con los acontecimientos de la saga principal, después de su final de temporada, sus seguidores se encuentran realizando nuevas hipótesis sobre lo que podría ocurrir en la segunda temporada.

Conforme dicta Deadline, en otoño de 2020, la historia continuará y algunos personajes de las películas podrían hacer acto de presencia en la serie donde Baby Yoda tomó el reflector de algunos episodios.

Por el momento se desconoce quien o quienes serán los personajes que aparecerán en esta popular serie, pero podría tratarse de Luke Skywalker, o Han Solo, o quien sabe, inclusive podrían aparecer algunos villanos, uno de los rumorados es el recordado Darth Maul.