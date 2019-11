'The Mandalorian' podría tener una película de dos horas en el futuro

Estados Unidos.- La serie de Star Wars, The Mandalorian, ha sido un éxito en la plataforma de Disney Plus, y se ha pensado que en un futuro, esta misma pudiese tener una película de almenos dos horas de duración.

Según una entrevista de la Variety Business Managers Breakfast, al copresidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, este menciona que si la serie logra seguir con esos números altos de visualizaciones, es probable que en le futuro se decidan por grabar un film de alrededor dos horas.

The Mandalorian ya demostró ser un gran éxito, así que si la serie prueba ser tan convincente que la tengamos que proyectar en la pantalla grande, una película de dos horas o algo así, por mí está bien", dijo Horn.

Por el momento, no se puede ver The Mandalorian de forma oficial en latinoamérica, pero la plataforma de Disney Plus llegará a finales de 2020 a México y muchos países de América latina.