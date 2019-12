'The Mandalorian' se convierte en la serie vía streaming más vista del mundo

Estados Unidos.- Desde la llegada de la plataforma de streaming, Disney Plus, los usuarios han disfrutado de sus series y películas favoritas de la compañía del ratón Mickey, no obstante, una de las que ha sido un éxito a nivel mundial, una de las series que no necesita descripción alguna, es The Mandalorian.

Según el portal Parrot Analytics, web dedicada a medir las expresiones de deseo (unidad de medida de TV bajo demanda), que The Mandalorian, ha superado con creces a Game of Thrones, The Crown y el clásico moderno Stranger Things, por casi 32 veces más demanda, exactamente 31.9.

Cabe mencionar que la serie inspirada en el universo Star Wars con tan solo tres episodios, ha arrasado alrededor del mundo, pero lo raro es que solo en los países de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos está disponible, por ende se piensa que los usuarios han pirateado los capítulos de la serie, para que haya alcanzado tales números.