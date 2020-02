The Miz de la WWE honra a 'Once Upon a Time in Hollywood' horas de los Oscar

Estados Unidos.- The Miz, famoso luchador de la WWE, junto a su colega John Morrinson le rindió homenaje a la aclamada de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, con un cortometraje a tan solo un par de horas de la entrega de los premios Oscar 2020.

Como se sabe el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt ha sido nominada en más de una categoría para la ceremonia más esperada al reconocimiento del mundo cinematográfico, los Oscar.

En agosto del 2019, Once Upon a Time in Hollywood fue tema de conversación por semanas, su éxito fue superado con creces y es por ello que The Miz y Morrison han decidido rendirle homenaje a la producción de Hollywood y a los reconocidos actores.

En un par de semanas la WWE tendrá una de las peleas más importantes, en donde se disputaran títulos, como los cinturones en parejas, uno que los luchadores planean ganar, y con este video lo están afirmando.

El cortometraje muestra a los peleadores en la actualidad manteniéndose unidos pese a los largos años que han sido amigos y equipo dentro del ring, al igual que los protagonistas de la película, recuerdan sus mejores momentos y muestran sus actuales frustraciones tanto dentro como fuera de los cuadriláteros, siendo abucheados o vencidos por sus adversarios.

Recordemos que entre el 2007 se aliaron y aunque no pusieron un nombre oficial a su duo, el público los título como The Dirt Sheet Duo, uno que se disolvió a principios del 2010, aunque nunca dejaron de ser amigos y a lo largo de la década pasada se les vio uniendo fuerzas en más de una ocasión.

Actualmente han regresado y planean convertirse en los campeones, así como se cree que los serán Brad y Leonardo por su película.

Grandes admiradores de los luchadores y del cine se han pronunciado al respecto, aplaudiendo el gran trabajo que hicieron con el cortometraje y las similitudes que unieron entre el aclamado filme y sus esperados eventos.

