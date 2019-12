'The Rise of Skywalker' es un éxito entre los fans según Rotten Tomatoes

Estados Unidos.- El día 19 de diciembre se estrenó el último episodio de la nueva trilogía de Star Wars, y The Rise of Skywalker, ha tenido críticas divididas entre prensa especializada, no obstante, los fans de la franquicia creada por George Lucas, han valorado con mejores ojos Episodio IX.

En el portal Rotten Tomatoes, el porcentaje de puntuación de la prensa fue de un 57 por ciento, mientras que por su parte, con más de 800 valoraciones de fanáticos de la saga y el porcentaje de la audiencia es de 89 por ciento.

Superando a lo que Rogue One: A Star Wars Story, hizo en la web, con un 86 por ciento.

Captura del portal Rotten Tomatoes.