'The Seven Deadly Sins' lanza el trailer de su próxima temporada

Ciudad de México.- La serie animada, The Seven Deadly Sins presentó un adelanto de su nueva temporada, la cual podría llegar en un par de meses según información del sitio oficial del anime.

La nueva tendría el nombre; The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods (Los siete pecados capitales: La ira de los dioses), el cual saldrá con Studio DEEN, luego de ‘romper’ relación con A-1 Pictures.

Este manga se basará en el de Nakaba Suzuki, Los siete Pecados Capitales, el cual fue ‘lanzado’ en 2015, contando con 24 capítulos.

Con respecto a las voces, esta continuaran con los actores Yuuki Kaji como Meliodas, Sora Amamiya como Elizabeth, Misaki Kuno como Hawk, Aoi Yuki como Diane, Tatsuhisa Suzuki como Ban, entre otros.