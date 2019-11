'The Simpsons' podrían estar en su etapa final según compositor de la serie

Estados Unidos.- Una de las series más longévas y míticas de todos los tiempos, sin lugar a dudas es la de la familia amarilla, The Simpsons, la cual va en su temporada número 30, no obstante, el programa podría estar en su etapa final, conforme lo que mencionó un allegado a la serie.

El portal JOE, le realizó una pequeña entrevista al compositor musical de la serie, Danny Elfman, quien comentó al medio que el show estaría en su recta final.

Bueno, por lo que he escuchado, está llegando a su fin. No lo sé a ciencia cierta, pero he oído que será su último año", dijo Elfman.