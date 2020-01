The Strokes estrena sencillo y anuncia su nuevo disco 'LP6' para este 2020

Ciudad de México.- La banda de indie rock, The Strokes, estrenó su sencillo Ode to the Mets durante un concierto en la víspera de Año Nuevo en Brooklyn.

Además, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture anunciaron el lanzamiento de su disco LP6.

Sí, tenemos un nuevo álbum que saldrá pronto, 2020, aquí vamos", dijo el vocalista Casablancas.

The Strokes también tocó The adults are talking, que lanzó previamente en 2019, además interpretaron Modern girls & old fashion men por primera vez desde 2003.

Para este año, los músicos confirmaron su aparición en festivales como Shaky Knees de Atlanta; Tecate Pa'l Norte de México, y el Lollapalooza.