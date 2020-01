'The Walking Dead: World Beyond': La fecha de estreno para TV es revelada

Estados Unidos.- La franquicia de The Walking Dead, es la más popular en cuanto temática de muertos vivientes se refiere, por encima de muchas películas del mismo género, a pesar de que la saga haya comenzado en los cómics, se ha expandido a videojuegos y programas de televisión.

No obstante, una nueva serie spin-off llamada The Walking Dead: World Beyond fue anunciada hace algunas semanas atrás, la cual estará situada 10 años después del primer brote, donde un grupo de niños y adolescentes serán la primera generación que soportará vivir en un mundo post-apocalíptico.

Pero para los fans de esta franquicia, hay buenas noticias, pues la AMC ha revelado la fecha oficial de estreno en su canal, serán respectivamente el 12 de abril en Estados Unidos y el 13 de abril en Latinoamérica.